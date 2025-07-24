Президент Бразилии заявил, что Трамп больше не хочет с ним разговаривать

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на мероприятии в штате Минас-Жерайс, заявил, что президент США Дональд Трамп не хочет разговаривать с ним после сообщений о возможных 50% тарифах на бразильские товары.
«При желании он уже давно мог бы организовать телефонный разговор», — приводит агентство Reuters слова бразильского лидера.
Ранее Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social, в котором сообщил, что с 1 августа США введут 50% импортную пошлину на всю продукцию, поступающую из Бразилии.
Ранее также сообщалось, что Трамп запретил сотрудникам Белого дома говорить о деле Эпштейна.
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