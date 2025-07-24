США поддержали требование Украины на переговорах в Стамбуле

Напомним, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в Стамбуле накануне. Пока позиции сторон в вопросе согласования меморандумов об условиях урегулирования конфликта остались далеки друг от друга, но удалось договориться по гуманитарными вопросам. Кроме этого Россия выразила готовность передать украинской стороне еще 3 тыс тел погибших украинских военнослужащих.