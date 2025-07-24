Дуда подписал закон о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Глава Польши Анджей Дуда подписал закон, аннулирующий участие страны в международной конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале польского лидера.
«Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — уточняется в сообщении.
Дуда неоднократно объяснял, что выход из указанного соглашения является для Польши «логичным решением» в контексте существенного ухудшения обстановки в сфере безопасности.
Законопроект, инициирующий денонсацию конвенции, был одобрен польским Сеймом в июне. В ходе его обсуждения в нижней палате парламента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава приняла это решение совместно с Финляндией и странами Прибалтики.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции.