Макрон объявил о готовности признать Государство Палестина

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении признать Государство Палестина. Торжественное заявление об этом он намерен сделать в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает издание Le Monde.
«Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина», — написал французский лидер в социальных сетях.
Это заявление знаменует собой важный сдвиг в дипломатии Парижа. Хотя Макрон и ранее говорил о признании Палестины как о «моральном долге», он подчеркивал, что такой шаг не должен быть основан «на эмоциях», а должен стать частью полезного политического процесса.
В своем послании президент Франции подчеркнул острую необходимость прекращения войны в секторе Газа для спасения мирного населения. Он призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и оказанию масштабной гуманитарной помощи жителям Газы.
Признание будет обставлено рядом условий. Макрон заявил, что необходимо гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановление Газы. Будущее палестинское государство, по его словам, должно будет принять свою демилитаризацию и полностью признать Израиль, чтобы «внести вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке».
Это решение было принято на фоне растущей критики в адрес Израиля со стороны Франции по поводу гуманитарной ситуации в Газе. Ранее Париж обвинял Израиль в создании угрозы голода в секторе Газа из-за введенных ограничений и осуждал удары по гражданским объектам.
Несколько месяцев назад Макрон уже обещал признать Палестину, но этот процесс был приостановлен, в частности, из-за начала войны между Израилем и Ираном. Ранее в этом году о признании Палестины уже объявили Испания, Ирландия, Норвегия и Словения.