Макрон объявил о готовности признать Государство Палестина

Это заявление знаменует собой важный сдвиг в дипломатии Парижа. Хотя Макрон и ранее говорил о признании Палестины как о «моральном долге», он подчеркивал, что такой шаг не должен быть основан «на эмоциях», а должен стать частью полезного политического процесса.