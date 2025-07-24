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Лукашенко заявил, что в Белоруссии на всякий случай готовятся к войне

При этом глава государства подчеркнул, что хотел бы избежать подобного сценария.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с представителями СМИ сообщил, что страна «на всякий случай» готовится к войне. При этом он выразил желание избежать подобного сценария.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе главы государства.

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области Лукашенко обратился к присутствующим там журналисткам с рекомендацией быть готовыми к любым обстоятельствам, включая военную ситуацию.

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум хлеба убирать», — заявил глава государства.

В ответ на это женщины выразили надежду, что конфликт не произойдет. Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что разделяет их мнение, но указал на необходимость подготовки к конфликту «на всякий случай».

Ранее один из адвокатов главы США Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске.

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