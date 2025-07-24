Лукашенко заявил, что в Белоруссии на всякий случай готовятся к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с представителями СМИ сообщил, что страна «на всякий случай» готовится к войне. При этом он выразил желание избежать подобного сценария.
Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе главы государства.
Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области Лукашенко обратился к присутствующим там журналисткам с рекомендацией быть готовыми к любым обстоятельствам, включая военную ситуацию.
«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум хлеба убирать», — заявил глава государства.
В ответ на это женщины выразили надежду, что конфликт не произойдет. Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что разделяет их мнение, но указал на необходимость подготовки к конфликту «на всякий случай».
Ранее один из адвокатов главы США Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске.