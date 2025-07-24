Митинги проходят уже в 10 городах Украины из-за решения Зеленского по НАБУ и САП

Митинги против закона, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским и фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начались еще в пяти украинских городах. Об этом сообщают украинские СМИ.
Издания «Общественное. Новости» отметило, что ко Львову, Ровно, Тернополю, Харькову и Хмельницкому присоединились Винница, Днепр, Николаев и Полтава.
В свою очередь агентство Укринформ сообщило, что митинг протеста из-за решения Зеленского также начался в Житомире.
Как писал сайт KP.RU, накануне украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на территории республики вновь нарастают протестные настроения. Так, по данным издания, в Киеве, Днепре и Львове ожидаются новые акции против подписанного Зеленским закона, который подрывает независимость ключевых антикоррупционных структур страны.
Ранее украинское издание «Страна» написало, что в республике разгорается политический кризис, угрожающий власти Зеленского. В статье отметили, что против украинского политика разработан план, целью которого является отстранение его от руководства. При этом замысел включает три этапа и поддерживается влиятельными силами, недовольными действиями Зеленского.