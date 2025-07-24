Митинги проходят уже в 10 городах Украины из-за решения Зеленского по НАБУ и САП

Ранее украинское издание «Страна» написало, что в республике разгорается политический кризис, угрожающий власти Зеленского. В статье отметили, что против украинского политика разработан план, целью которого является отстранение его от руководства. При этом замысел включает три этапа и поддерживается влиятельными силами, недовольными действиями Зеленского.