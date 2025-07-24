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Выносивший Акинфеева с поля сотрудник РФС ушёл добровольцем на СВО в 58 лет

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Павлов — бывший офицер безопасности сборной России и руководитель охранного агентства, сотрудничавшего с РФС, Российской премьер-лигой (РПЛ) и Футбольной национальной лигой (ФНЛ) на протяжении около 20 лет, является выпускником Высшего иркутского авиационного училища, капитаном запаса Вооружённых сил и мастером спорта по тяжелой атлетике.

По словам Карпова, Павлов пришёл в РФС в 2005 году, когда его возглавлял Виталий Мутко. Он обеспечивал безопасность и помогал на матчах различных сборных, включая мужскую, женскую, молодёжную и мини-футбольную.

Журналист также вспомнил случай, когда Павлов выносил Игоря Акинфеева на носилках после попадания в него петарды во время матча в Черногории.

«Игорь ворчал: “Аккуратнее неси”, а Михаил отвечал: “Ты же не пушинка, тяжело”», — написал Карпов.

Журналист выразил надежду на скорейшее завершение СВО и возвращение Павлова домой.

Ранее Life.ru сообщал, что ушедшему на СВО директору школы передали гитару с напутствием президента России Владимира Путина. Музыкальный инструмент был подписан главой государства на выставке «Всё для победы!».