США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на 180 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.