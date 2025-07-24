На всякий случай: Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна проводит подготовку к возможной войне, хотя стремится избежать конфликта. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
В ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где Лукашенко лично следил за ходом уборочной кампании, он обратился к журналисткам, отметив, что в случае войны им придется участвовать в уборке урожая. Женщины выразили надежду, что война не начнется, на что президент ответил, что тоже на это надеется, но подготовка к возможному конфликту идет.
«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете», — отметил Лукашенко, говоря об уборке урожая.
Ранее Лукашенко заявил, что в животноводстве недопустим падеж скота. Он предупредил чиновников, что не потерпит ошибок в этой сфере. В беседе с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым президент подчеркнул, что падеж скота неприемлем, и напомнил, что в советское время эта проблема была решена. Лукашенко также поделился своим опытом руководства хозяйством.