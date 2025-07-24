На всякий случай: Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

В ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где Лукашенко лично следил за ходом уборочной кампании, он обратился к журналисткам, отметив, что в случае войны им придется участвовать в уборке урожая. Женщины выразили надежду, что война не начнется, на что президент ответил, что тоже на это надеется, но подготовка к возможному конфликту идет.