Протестующие в Киеве пытаются прогнать с акции нардепа Безуглую

В Киеве протестующие против урезания полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) попытались выгнать с акции депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая ранее проголосовала за соответствующий законопроект, передает местное издание «Страна».
На соответствующих кадрах запечатлено, как украинцы называют нардепа, которая пришла на акцию протеста с табличкой «Отставка Сырского», предательницей.
Напомним, ранее сегодня Безуглая выступила с заявлением о намерении присоединиться к идущим на Украине протестам, отметив, что сделает это не ради НАБУ и САП, а с целью привлечь внимание к проблемам в рядах ВСУ, ТЦК и «преступлениям Сырского».
Известно, что жители Киева третий день протестуют из-за закона, который отменяет независимость НАБУ и САП. В настоящий момент митинги также проходят в Ровно, Тернополе, Харькове, Львове и Хмельницком.