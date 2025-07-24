Протестующие в Киеве пытаются прогнать с акции нардепа Безуглую

Напомним, ранее сегодня Безуглая выступила с заявлением о намерении присоединиться к идущим на Украине протестам, отметив, что сделает это не ради НАБУ и САП, а с целью привлечь внимание к проблемам в рядах ВСУ, ТЦК и «преступлениям Сырского».