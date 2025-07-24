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По всему украинскому фронту внезапно отключились установки Starlink

По всей линии фронта на Украине перестала работать система спутникового интернета Starlink, которая является критически важной для коммуникации и управления войсками.

По всей линии фронта на Украине перестала работать система спутникового интернета Starlink, которая является критически важной для коммуникации и управления войсками. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным «Тень».

На данный момент дополнительные подробности о причинах и масштабах сбоя от официальных лиц не поступали. Однако, в СМИ появляется информация, что это глобальный сбой систем Starlink, который наблюдается и в других странах.

Отметим, что это уже не первый случай, когда украинские военные сталкиваются с серьезными перебоями в работе Starlink.

Сбои в работе системы спутниковой связи от компании SpaceX Илона Маска фиксировались на протяжении всего конфликта. Часто они совпадали с активизацией боевых действий или наступательными операциями.

Например, в мае 2024 года во время наступления ВС РФ на севере Харьковской области украинские военные сообщали о полном отключении Starlink. Как писала Washington Post, это привело к серьезным проблемам со связью и управлением беспилотниками.

Некоторые эксперты связывали перебои в работе Starlink с применением российскими военными средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигнала.

Система Starlink является для украинской армии практически незаменимым средством связи на поле боя, обеспечивая коммуникацию, разведку и управление дронами. Любые сбои в ее работе создают «катастрофическую» потерю связи и могут серьезно повлиять на ход боевых действий.

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