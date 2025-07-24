Минобороны США планирует потратить $4 млн на обучение украинских военных медиков

Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнерства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий.