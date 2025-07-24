Минобороны США планирует потратить $4 млн на обучение украинских военных медиков

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США планирует потратить $4 млн на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, сообщает РИА Новости.
«Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованию хирургических навыков с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей», — говорится в уведомлении Пентагона.
Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнерства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий.
В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией. -0-