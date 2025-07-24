США одобрили вероятную продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн

Как сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, руководство Киева ранее отправило запрос «на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки персонала», а также обслуживания и восстановления систем ПВО производства США. Сделка оценивается в 180 миллионов долларов.