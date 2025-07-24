США одобрили вероятную продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов, пишет ТАСС.
Как сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, руководство Киева ранее отправило запрос «на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки персонала», а также обслуживания и восстановления систем ПВО производства США. Сделка оценивается в 180 миллионов долларов.
При этом, как отмечается в документе, реализация вероятной сделки не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина могла использовать не по назначению часть денег, которые администрация экс-президента США Джо Байдена передала в качестве военной помощи.