Полиция Таллина начала проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей

В Эстонии полиция инициировала расследование после появления на фасаде Дома писателей, расположенного в историческом центре Таллина, флага Эстонской ССР. Об этом сообщает ERR.
Во вторник портал Delfi писал, что депутат эстонского парламента Яак Валге совместно с поэтом Андресом Ауле установили красное знамя с изображением серпа и молота на здании в центральной части Таллина. Флаг, являвшийся до 1990 года государственным символом Советской Эстонии, был конфискован прибывшими сотрудниками правоохранительных органов.
Полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка, уточнили журналисты.
Как передает gazeta.ee, ровно два года назад те же самые лица вывешивали идентичный флаг в том же месте, рядом с барельефом писателя Юхана Смуула. Тогда нарушителей оштрафовали на 160, однако впоследствии штраф был аннулирован.
В 2022 году эстонский парламент принял закон, запрещающий использование «враждебной символики». Он предусматривает ответственность за публичную демонстрацию символов, которые ассоциируются с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, военных преступлений или преступлений против человечества.
Ранее сообщалось, что в Эстонии попросили остановить ликвидацию Центра русской культуры в Таллине.