Во Франции усомнились в профессионализме украинских пилотов Mirage 2000

Во Франции выразили сомнения относительно уровня квалификации украинских летчиков, эксплуатирующих истребители Mirage 2000, переданные Украине. Поводом послужило недавнее крушение одного из этих самолетов, о чем сообщает радиостанция Europe 1.
В своей публикации авторы ставят вопрос о том, обладают ли украинские пилоты достаточной компетенцией для управления западной авиатехникой.
«Крушение Mirage 2000 на Украине ставит под сомнение качество подготовки украинских пилотов. Истребитель, поставленный Францией в феврале прошлого года, не был сбит россиянами. По данным украинской армии, пилот столкнулся с технической проблемой. Но действительно ли эти солдаты, прошедшие обучение во Франции, получили наилучшую возможную подготовку?», — говорится в статье.
Радиостанция напоминает, что в феврале Франция передала Киеву шесть истребителей, предварительно обучив украинских пилотов.
СМИ отмечает, что за время обучения во Франции пилоты «смогли ознакомиться с современной версией Mirage 2000, принятой на вооружение в 1999 году и оснащенной передовой радиолокационной системой».