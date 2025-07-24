«Крушение Mirage 2000 на Украине ставит под сомнение качество подготовки украинских пилотов. Истребитель, поставленный Францией в феврале прошлого года, не был сбит россиянами. По данным украинской армии, пилот столкнулся с технической проблемой. Но действительно ли эти солдаты, прошедшие обучение во Франции, получили наилучшую возможную подготовку?», — говорится в статье.