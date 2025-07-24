Макрон анонсировал признание Францией Палестины

В сообщении также отмечается необходимость совместной работы Европы, Израиля, Палестины и всего международного сообщества для достижения конкретных результатов. К публикации было прикреплено официальное письмо, направленное палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. В нём Макрон подтвердил, что поддерживает идею мирного сосуществования двух стран, подчёркивая необходимость немедленного прекращения огня и начала политического процесса.