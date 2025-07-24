Президент Литвы дал две недели премьеру для оправдания или ухода в отставку

В Литве разгорается скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета. Президент страны Гитанас Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот обдумал возможность своего нахождения в должности — или представил обоснованные ответы на заданные вопросы.