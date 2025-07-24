Лёг по всему фронту: Командующий дронами ВСУ подтвердил сбой Starlink

«Starlink лёг по всему фронту», — написал Бровди.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов мира произошли сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. В компании подтвердили наличие проблем и сообщили, что работают над их устранением. Starlink представляет собой глобальную систему спутников, развёртываемую компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением.
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