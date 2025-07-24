Украину охватили протесты из-за отмены независимости НАБУ и САП

Сразу в девяти городах Украины проходят массовые митинги из-за закона. Всему виной закон, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило агентство «Укринформ».
Согласно телеграм-каналу агентства, митинги проходят не только в Киеве, но также в Житомире, Тернополе, Виннице, Харькове, Львове и еще в некоторых городах Украины.
Участники акций настаивают на сохранении независимости антикоррупционных органов. Они также принесли с собой плакаты с надписями: «Закон за день — коррупция на десятилетия» и «Коррупция убивает».
Отметим, что в минувший вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала проект закона, отменяющий независимость НАБУ и САП. Документ сразу же подписал президент страны Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что украинцы на митингах вспомнили речевки времен Майдана 2013−2014 годов.