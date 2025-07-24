Пушков отметил, что Трамп солгал американцам о рассекречивании «дела Эпштейна»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку роли американского Президента Дональда Трампа в деле покойного миллионера-насильника Джеффри Эпштейна. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«…Одно лишь нежелание дать ход скандальному “делу Эпштейна” во многом перекрывает остальное. Это не Уотергейтский скандал, конечно, но картину президентства заметно портит», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после брифинга главы пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт, которая осудила критикующие Дональда Трампа СМИ. По словам официального представителя Администрации США, американский лидер «выполнил» большую часть своих предвыборных обещаний.
Однако Алексей Пушков отметил, что одним из заметных элементов избирательной кампании Дональда Трампа было заверение в передаче широкой общественности доступа к материалам дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. На данный момент это обещание так и не было выполнено в полной мере.
Примечательно, что «дело Эпштейна» стало поводом и для межведомственных конфликтов в Соединенных Штатах. Ранее инсайдеры сообщили о желании шефа Федерального бюро расследований заставить генерального прокурора страны покинуть пост из-за сокрытия важных улик, касающихся покойного финансиста-насильника.