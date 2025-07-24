Пушков отметил, что Трамп солгал американцам о рассекречивании «дела Эпштейна»

Однако Алексей Пушков отметил, что одним из заметных элементов избирательной кампании Дональда Трампа было заверение в передаче широкой общественности доступа к материалам дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. На данный момент это обещание так и не было выполнено в полной мере.