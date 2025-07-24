В 12 городах Украины проходят митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг против закона, подписанного Владимиром Зеленским и фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), проходит в Чернигове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».