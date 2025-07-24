Зеленский отказался от предложенной им реформы после массовых протестов

В новом законопроекте запрещается вмешательство генпрокурора в работу НАБУ и САП: он больше не сможет давать указания детективам и прокурорам. Также прописана независимость прокуроров САП от Офиса генпрокурора. Кроме того, сотрудники антикоррупционных ведомств, имеющие доступ к государственной тайне, обязаны проходить проверку на полиграфе дважды в год, а на время военного положения им запрещен выезд за границу, за исключением служебных командировок.