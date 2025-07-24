Зеленский отказался от предложенной им реформы после массовых протестов

Зеленский отменил антикоррупционную реформу после критики в Украине и ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве спустя три дня массовых протестов. Новый законопроект фактически отменяет нормы, которые ограничивали независимость НАБУ и САП. Об этом Зеленский написал в соцсетях.
«Этот законопроект вносится для справедливости. Он дает полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Украина — это люди, которые неравнодушны, и очень важно, что украинцы так достойно реагируют на все события», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
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В новом законопроекте запрещается вмешательство генпрокурора в работу НАБУ и САП: он больше не сможет давать указания детективам и прокурорам. Также прописана независимость прокуроров САП от Офиса генпрокурора. Кроме того, сотрудники антикоррупционных ведомств, имеющие доступ к государственной тайне, обязаны проходить проверку на полиграфе дважды в год, а на время военного положения им запрещен выезд за границу, за исключением служебных командировок.
Ранее, 23 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП, который был подписан Владимиром Зеленским и вызвал массовые протесты в ряде городов страны. Международные издания и часть депутатов критиковали эти изменения, отмечая обеспокоенность западных партнеров и опасения по поводу давления на антикоррупционные органы. После общественного резонанса президент отозвал спорный закон и предложил новый проект, восстанавливающий независимость ведомств.