Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года — ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой. Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля», — написал Нетаньяху.
Кроме того, как сообщает издание Jerusalem Post, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Макрона позором и заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Также издание приводит слова министра транспорта Израиля Мири Регев, которая призвала Макрона обратить внимание не на Палестину, а на Францию, утверждая, что «Париж уже больше похож на Кабул».