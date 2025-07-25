Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года — ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой. Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля», — написал Нетаньяху.