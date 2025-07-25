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Новые деньги уже выделены: вот на что Вашингтон отправит 150 млн долларов Украине

США одобрило продажу Киеву оборудования для ремонта САУ M109 на 150 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США одобрил Украине возможную продажу услуг и оборудования по ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) M109 на сумму 150 млн долларов. Об этом пишет агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Ранее власти Украины запросили у Штатов «оборудование и услуги для ремонта M109» на вышеуказанную сумму. Установлено, что подрядчиками выступят следующие компании: BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc. Все работы будут проводиться на территории Евросоюза.

Отмечается, что данная сделка с Киевом будет служить «укреплением ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». Вашингтон подчеркивает, что продажа оборудования и услуг будет «соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности».

Агентство Пентагона уверяет, что сделка «не нарушит базовый баланс сил в регионе» и «не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков».

Как KP.RU писал ранее, Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов. Об этом сообщил Пентагон.

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