Новые деньги уже выделены: вот на что Вашингтон отправит 150 млн долларов Украине

Госдеп США одобрил Украине возможную продажу услуг и оборудования по ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) M109 на сумму 150 млн долларов. Об этом пишет агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.