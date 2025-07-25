Михаила Гусмана уволили из ТАСС после 30 лет работы: чем он известен

Мишустин подписал постановление об освобождении Гусмана от должности.
75-летний Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о его отставке. Чем известен топ-менеджер ТАСС и какой след в развитии одного из старейших СМИ России оставил Гусман — в материале URA.RU.
Годы детства и молодости Михаил Гусман провел в БакуФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Биография Михаила Гусмана.
Михаил Соломонович Гусман родился 23 января 1950 года в Баку в семье военного врача Соломона Гусмана и переводчицы Лолы Барсук. После службы в армии и окончания института он поступил в Высшую партийную школу в Баку, которую окончил в 1973 году.
Карьерный путь Гусмана начался в Комитете молодежных организаций (КМО) Азербайджана, где он проработал 13 лет заместителем председателя. В 1986 году его пригласили на работу в Москву, в центральный аппарат КМО СССР. Там он возглавил пресс-центр и пять лет занимался работой со СМИ.
В 1991 году Гусман возглавил Генеральную дирекцию по информационному сотрудничеству «Инфомол». Через четыре года он стал вице-президентом международного агентства «АНКОМ-ТАСС». С 1998 года его карьера была неразрывно связана с ТАСС. Сначала он руководил международным сотрудничеством, общественными связями и спецпроектами, а с 1999 года занял пост первого заместителя гендиректора агентства. С 2000 года он также вёл программу «Формула власти», в которой брал интервью у мировых лидеров.
В 2021 году под его руководством ТАСС совместно с азербайджанскими партнерами создал новую медийную платформу. Для участия в запуске проекта Гусман отправился в Баку — город, где прошли его детские и юношеские годы.
Семейные тайны Михаила Гусмана.
Михаил Гусман, несмотря на свою публичную профессию, всегда тщательно оберегал личную жизнь от посторонних глаз. Как истинный уроженец Баку, он сохранил восточную традицию не выносить семейные дела на всеобщее обозрение.
Известно, что его супруга Джема имеет азербайджано-польские корни. Вместе они воспитали сына Вадима, который сначала пошел по медицинской стезе, получив образование в США. Однако, видимо, семейные гены взяли верх — в итоге он сменил профессию и, подобно отцу, занялся журналистикой и политологией, работая в том же ТАСС.
Интересно, что в семье Гусманов медийная династия не ограничивается Михаилом. Его старший брат — известный режиссер и телеведущий Юлий Гусман, что делает эту семью творческой династией в мире российских СМИ и шоу-бизнеса.
Режиссер Юлий Гусман (на фото) является старшим братом журналистаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Братья Гусманы: телевизионные проекты и мировой рекорд.
Михаил и Юлий Гусманы не только родные братья, но и коллеги в медийной сфере. В начале 2000-х их профессиональные пути пересеклись на телевидении. Юлий, известный режиссер и телеведущий, к тому времени уже работал на ОРТ, где вел популярные ток-шоу «Тема» и «Вечер с Юлием Гусманом».
Михаил Гусман выбрал другой формат — политическое интервью. Под его руководством на федеральном канале стартовала программа «Формула власти», первый выпуск которой вышел в ноябре 2000 года. За годы существования передачи в гостях у Михаила Гусмана побывали десятки мировых лидеров: от президента Польши Александра Квасьневского до короля Иордании Абдаллы II, от израильского премьера Биньямина Нетаньяху до американских президентов Джорджа Буша и Барака Обамы. Даже казненный ливийский лидер Муаммар Каддафи успел стать героем программы. К 2017 году количество гостей передачи перевалило за 350 человек — это своеобразный мировой рекорд для политического ток-шоу.
В 2010-м также вышло издание «Формула власти: 60 интервью в золотом галстуке». В том же памятном году Гусман-младший получил две высокие правительственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество».
Гусман брал на работу вторую рубашку.
Несмотря на огромный опыт общения с мировыми лидерами, Гусман до сих пор волнуется перед каждым важным интервью. Как признается сам Михаил Соломонович, он всегда берет с собой на работу запасную рубашку — на случай, если нервозность скажется на его внешнем виде.
В свое время мэтр журналистики снялся в кино — в исторической драме своего брата Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919», где сыграл роль журналиста. Примечательно, что и сам режиссер появился в этом фильме, перевоплотившись в шпрехшталмейстера.
В 2020 году заслуги Гусмана были отмечены на государственном уровне — президент Беларуси Александр Лукашенко наградил его медалью Франциска Скорины. Эта награда стала признанием вклада Михаила Соломоновича в развитие медиапространства и укрепление международных связей.
Михаил Гусман не комментирует причину своей отставкиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Причина увольнения Гусмана.
Документ об увольнении Гусмана размещен на официальном портале правовой информации за подписью Мишустина.
«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия “Информационное телеграфное агентство России”», — говорится в документе.
Официальные источники не сообщают причин увольнения Гусмана с должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Сам медиаменеджер пока никак не прокомментировал ситуацию.
Руководство информагентства выразило признательность Гусману за многолетний вклад в развитие организации. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов отметил заслуги ветерана агентства и пожелал ему успехов в реализации новых профессиональных начинаний.