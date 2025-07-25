Михаила Гусмана уволили из ТАСС после 30 лет работы: чем он известен

В 1991 году Гусман возглавил Генеральную дирекцию по информационному сотрудничеству «Инфомол». Через четыре года он стал вице-президентом международного агентства «АНКОМ-ТАСС». С 1998 года его карьера была неразрывно связана с ТАСС. Сначала он руководил международным сотрудничеством, общественными связями и спецпроектами, а с 1999 года занял пост первого заместителя гендиректора агентства. С 2000 года он также вёл программу «Формула власти», в которой брал интервью у мировых лидеров.