В Китае рассказали, как Путин и Си Цзиньпин сорвали шоу Трампа в Пекине

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в начале сентября президент США Дональд Трамп может посетить Пекин для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он отметил, что при необходимости контакт Москвы и Вашингтона можно оперативно организовать.