Новости СВО. Освобождены Яблоновка и Зверево, Армия России зашла в Купянск, британцы призвали Зеленского сложить полномочия, 25 июля

Также флаг России поднят над Яблоновкой, от которой менее 10 километров до Константиновки. Одновременно с этим идут бои за соседнее Александро-Калиново. На этом же направлении подразделения ВС РФ развивают наступление на Клебан-Бык и вплотную подошли к Катериновке.