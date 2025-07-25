Гори, гори ясно: на мирных акциях протеста на Украине сожгли портет президента Незалежной

Во время митингов, которые проходят в Киеве, неизвестные мужчины в балаклавах сожгли портреты нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом вечером в четверг, 24 июля, сообщает украинский «5 канал».
В настоящее время в Киеве, во Львове, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком проводятся акции, направленный против давления правительства Украины на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Как пишут украинские СМИ, протестующие назвали поджигателей провокаторами. Они уверяют, что их действия не являются частью мирного протеста, на которые они все и пришли.
Как KP.RU писал ранее, киевские протестующие прыгают и скандируют лозунги времен государственного переворота, или же Майдана, 2014 года. Происходит это возле национального драмтеатра имени Франко, что расположен в самом центре Киева.