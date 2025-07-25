Гори, гори ясно: на мирных акциях протеста на Украине сожгли портет президента Незалежной

Во время митингов, которые проходят в Киеве, неизвестные мужчины в балаклавах сожгли портреты нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом вечером в четверг, 24 июля, сообщает украинский «5 канал».