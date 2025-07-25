США одобрили возможную продажу Украине оборудования для сил ПВО на $180 млн

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО на сумму $180 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как следует из заявления, киевское руководство ранее «направило запрос на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки персонала, обслуживания и восстановления имеющихся систем ПВО американского производства». Сделка оценивается в общей сложности в $180 млн.
В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и оказание услуг послужит «укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». При этом американские власти утверждают, что продажа будет «соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности».
Также Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту самоходных артиллерийских установок M109 на общую сумму $150 млн.
Как следует из заявления, украинское руководство ранее запросило у США «оборудование и услуги для ремонта M109» на эту сумму. Основными подрядчиками выступят компании BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc., работы планируется проводить на территории ЕС. -0-