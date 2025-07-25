США одобрили возможную продажу Украине оборудования для сил ПВО на $180 млн

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО на сумму $180 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.