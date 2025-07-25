17 паспортов, чемоданы денег и ордер от России: За что схватили «хозяина Молдовы»

В среду стало известно, что и Россия через Интерпол выдала ордер на арест Владимира Плахотнюка, которого на родине называют «теневым владельцем Молдовы». Накануне олигарха задержали в Греции в стерильной зоне аэропорта при попытке вылететь в Дубай. С 2019 года он находится в международном розыске как фигурант нескольких уголовных дел, заведённых в Молдавии и России. Его подозревают в организации убийств, создании международного наркокартеля и в краже миллиарда долларов из банков.