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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Глава РФ поблагодарил работников Следкома, ФСБ и МВД за их эффективную и напряженную работу.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия, МВД и ФСБ РФ с их профессиональным праздником, который отмечается 25 июля.

В личном обращении к работникам данной сферы глава государства поблагодарил их за эффективную и напряженную работу. Путин подчеркнул, что именно они обеспечивают верховенство закона, вносят неоценимый вклад в защиту прав и свобод граждан нашей страны.

«Сегодня сотрудники Следственного комитета, следователи МВД и ФСБ решают целый ряд серьезных задач — это борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом», — сказал президент в видеообращении.

Как KP.RU писал ранее, накануне оперативники ФСБ задержали девять граждан России в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области. Они призывали граждан к убийствам российских военнослужащих.