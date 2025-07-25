Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

В личном обращении к работникам данной сферы глава государства поблагодарил их за эффективную и напряженную работу. Путин подчеркнул, что именно они обеспечивают верховенство закона, вносят неоценимый вклад в защиту прав и свобод граждан нашей страны.
«Сегодня сотрудники Следственного комитета, следователи МВД и ФСБ решают целый ряд серьезных задач — это борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом», — сказал президент в видеообращении.
Как KP.RU писал ранее, накануне оперативники ФСБ задержали девять граждан России в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области. Они призывали граждан к убийствам российских военнослужащих.