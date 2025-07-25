Президент Молдавии Майя Санду своим поведением и поступками делает присоединение страны к Европейскому союзу невозможным. Более того, она воплощает собой образ еще одного «маленького европейского диктатора», пишет итальянская газета Affaritaliani.
Как отмечает автор статьи Маттео Кастаньи, Брюссель может простить лидерам стран излишнюю импульсивность, но не потерпит отказ от демократических ценностей, который сейчас происходит в Кишиневе. В материале также подчеркивается, поведение Санду является недостойным для европейского политика.
«Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины», — пишет газета.
Издание также отмечает, что Санду часто проявляет агрессию по отношению к подчиненным, обвиняя их в некомпетентности. Кроме того, молдавский лидер теряет способность продолжать разговор. Газета напоминает, что подобный случай произошел с Санду в Европарламенте — после выступления президент Молдавии находилась в неадекватном состоянии полтора часа, после чего ей даже вызвали врачей.
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