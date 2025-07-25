Издание также отмечает, что Санду часто проявляет агрессию по отношению к подчиненным, обвиняя их в некомпетентности. Кроме того, молдавский лидер теряет способность продолжать разговор. Газета напоминает, что подобный случай произошел с Санду в Европарламенте — после выступления президент Молдавии находилась в неадекватном состоянии полтора часа, после чего ей даже вызвали врачей.