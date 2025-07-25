Мишустин уволил Гусмана с должности первого заместителя гендиректора ТАСС

«Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, проводит совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, с каким другим государством можно сравнить. (…) В этом есть какой-то феномен, который не всем в мире понятен, и не все в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают. В этой связи у меня простой вопрос. Я понимаю, что спрашивать у вас, как вам это удается, — это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: “Беру скрипку, смычок и играю”. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику. Вот могли бы вы сказать пять-семь базовых политических принципов президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику? Спасибо».