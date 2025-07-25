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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава государства выразил следователям благодарность за вклад в обеспечение правопорядка в стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных подразделений Следственного комитета, МВД и ФСБ с их профессиональным праздником — Днём сотрудника органов следствия.

В своём обращении глава государства выразил благодарность за их самоотверженность, объективность и значительный вклад в обеспечение правопорядка в стране.

Путин подчеркнул, что следователи играют ключевую роль в борьбе с серьёзными вызовами, включая организованную преступность, коррупцию, наркоторговлю, терроризм и экстремизм. Он отметил, что такая деятельность требует высокой ответственности, полной отдачи и строгого соблюдения принципов объективности на всех этапах расследования уголовных дел.

Президент также выразил уверенность в том, что следственные органы и впредь будут успешно выполнять свои задачи. По его словам, их добросовестная работа способствует защите прав граждан, укреплению правовых институтов и поддержанию верховенства закона, что имеет важнейшее значение для устойчивого развития страны и безопасности её граждан.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с их профессиональным праздником, отметив, что эта отрасль вносит стратегический вклад в укрепление оборонного, индустриального и энергетического потенциала страны.