Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент также выразил уверенность в том, что следственные органы и впредь будут успешно выполнять свои задачи. По его словам, их добросовестная работа способствует защите прав граждан, укреплению правовых институтов и поддержанию верховенства закона, что имеет важнейшее значение для устойчивого развития страны и безопасности её граждан.