Сальдо показал видео двойного удара по штабу ВСУ в Херсоне, который замалчивают на Украине

По данным объективного контроля, после атаки противник попытался организовать эвакуацию на автобусе, однако транспортное средство было уничтожено прямым попаданием при попытке бегства. Кадры с места событий подтверждают, что автобус, предназначавшийся для вывоза уцелевших, так и не выполнил свою задачу.