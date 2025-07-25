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Сальдо показал видео двойного удара по штабу ВСУ в Херсоне, который замалчивают на Украине

Сегодня в Херсоне был нанесён точный авиаудар по зданию бывшего Главного управления МВД. В момент удара в здании находились офицеры Вооружённых сил Украины и сотрудники украинской полиции, приехавшие из Николаева для проведения оперативного совещания. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

Удар по штабу ВСУ в Херсоне. Видео © Telegram / Владимир Сальдо.

По данным объективного контроля, после атаки противник попытался организовать эвакуацию на автобусе, однако транспортное средство было уничтожено прямым попаданием при попытке бегства. Кадры с места событий подтверждают, что автобус, предназначавшийся для вывоза уцелевших, так и не выполнил свою задачу.

Украинские СМИ и официальные источники не комментируют произошедшее, что может свидетельствовать о значительных потерях и попытке скрыть реальные масштабы удара. По информации из подпольных источников, среди погибших есть высокопоставленные военные чины.

Ранее Life.ru сообщал, что удары ВС России по объектам ВСУ в Харькове сняли на видео. Очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов в Шевченковском районе города.