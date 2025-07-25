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Российские войска разнесли штаб ВСУ в Херсоне

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по штабу ВСУ в Херсоне, который находится под контролем Киева.

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по штабу ВСУ в Херсоне, который находится под контролем Киева. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По информации глава региона, в момент авиаудара в штабе проходило совещание офицеров и представителей украинской полиции, которые прибыли в Херсон из соседнего Николаева.

«Нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — пояснил губернатор.

Согласно кадрам объективного контроля, украинские военные попытались эвакуироваться, но их транспорт также был уничтожен, добавил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что ТЦК в Херсоне стреляет в мужчин и творит беспредел.