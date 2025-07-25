Трамп заявил, что США готовы снижать пошлины в отношении других стран в обмен на инвестиции

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтонская администрация готова к договоренностям с другими странами, которые предусматривали бы снижение американских пошлин на их продукцию в обмен на крупные капиталовложения с их стороны в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.