Трамп заявил, что США готовы снижать пошлины в отношении других стран в обмен на инвестиции

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтонская администрация готова к договоренностям с другими странами, которые предусматривали бы снижение американских пошлин на их продукцию в обмен на крупные капиталовложения с их стороны в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
«Да, конечно, я бы позволил другим странам заплатить за снижение пошлин», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли американская сторона возможность таких сделок. -0-
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