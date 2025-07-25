Где выгоднее рожать в России: сравнение выплат на детей в регионах в 2025 году

«Финансовая поддержка — не просто помощь, а инвестиция в будущее. Ценности, моральная поддержка, семейные традиции, безусловно, очень важны, но в конкретных сценариях жизни, даже имея сильное желание, люди не решаются заводить детей из-за страха не потянуть повседневные расходы», — отмечает Евгений Журавлев, директор Института демографического развития. «Выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Выплаты материнского капитала действительно влияют на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%», — заявил председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин, выступая перед участниками марафона «Знание». «Сам по себе материнский капитал может и не является стимулом для увеличения числа детей в семье, но, тем не менее, при принятии решения о рождении ребенка, семьи учитывают перспективу получения дополнительных выплат от государства», — говорится в исследовании, проведённом Высшей школы экономики совместно с Боннским Институтом исследования труда. «Демографическая ситуация и прогноз ее динамики определяют поддержку семей с детьми, желающих родить следующего ребенка, как приоритет демографической политики. Благополучие многодетных семей обладает мощнейшим идеологическим эффектом, который приводит к росту как желаемой, так и фактической рождаемости во всех когортах», — отмечается в докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».