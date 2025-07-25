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Дэвис: Зеленский ошибочно верит в свою неуязвимость

Президент Украины Владимир Зеленский ослеплен вниманием Запада и потому считает себя неуязвимым. Об этом заявил бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис. По его мнению, именно это ощущение безнаказанности подтолкнуло украинского президента к спорной инициативе по антикоррупционным органам.

Дэвис обвинил Зеленского в злоупотреблении поддержкой Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский ослеплен вниманием Запада и потому считает себя неуязвимым. Об этом заявил бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис. По его мнению, именно это ощущение безнаказанности подтолкнуло украинского президента к спорной инициативе по антикоррупционным органам.

«Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ», — заявил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Собеседник Дэвиса, британский дипломат Ян Прауд, согласился с ним, добавив, что Зеленский все больше наслаждается лестью европейских лидеров и перешел черту. Речь идет о законе, который, по мнению критиков, ослабляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее подписание Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, вызвало критику со стороны европейских лидеров и поставило под угрозу переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. После этого решения на Украине прошли протесты, а западные СМИ изменили отношение к президенту, отмечая, что этот шаг стал одной из самых серьезных ошибок Зеленского с начала его президентства.

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