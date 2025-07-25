Дэвис: Зеленский ошибочно верит в свою неуязвимость

«Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ», — заявил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.