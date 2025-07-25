«Делают это с националистическим подтекстом»: Захарова прокомментировала политику Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Латвии, которые продолжают реализовывать курс, направленный на ущемление прав собственных граждан, насильственно «выдавливая их из страны».
«Делают это с очевидно националистическим подтекстом», — пишет в Telegram-канале дипломат.
В своем посте политик подчеркнула, что «весьма ярким проявлением неофашистской по своей сути политики латвийских властей» стало выдворение из страны 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова. Его в Риге объявили «угрозой нацбезопасности» за отказ подписать клеветническую по отношению к РФ анкету.
«Эта отвратительная и аморальная акция нацелена на запугивание русскоязычного населения Латвии. Мы Своих Не Бросаем, а уж про героев никогда не забываем», — отметила Захарова.
Ветерану уже помогли с размещением, медицинской и иной необходимой помощью власти Псковской области. Однако мужчина не расстроился происходящему, а тепло поприветствовал своих соотечественников. Захарова подчеркивает, что «так будет и впредь».
«Печальная судьба их мучителей хорошо известна из учебников истории. Как бы они ни старались их сжечь, выбросить, запретить, мы прекрасно знаем, что историю переписать невозможно», — такими словами политик закончила свой пост.
Как KP.RU писал ранее, Мария Захарова с иронией ответила на заявление депутата рижской думы Лианы Ланги о том, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».