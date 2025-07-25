«Делают это с националистическим подтекстом»: Захарова прокомментировала политику Латвии

В своем посте политик подчеркнула, что «весьма ярким проявлением неофашистской по своей сути политики латвийских властей» стало выдворение из страны 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова. Его в Риге объявили «угрозой нацбезопасности» за отказ подписать клеветническую по отношению к РФ анкету.