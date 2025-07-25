Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Делают это с националистическим подтекстом»: Захарова прокомментировала политику Латвии

Захарова заявила, что Рига продолжает реализовывать курс ущемления своих граждан.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Латвии, которые продолжают реализовывать курс, направленный на ущемление прав собственных граждан, насильственно «выдавливая их из страны».

«Делают это с очевидно националистическим подтекстом», — пишет в Telegram-канале дипломат.

В своем посте политик подчеркнула, что «весьма ярким проявлением неофашистской по своей сути политики латвийских властей» стало выдворение из страны 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова. Его в Риге объявили «угрозой нацбезопасности» за отказ подписать клеветническую по отношению к РФ анкету.

«Эта отвратительная и аморальная акция нацелена на запугивание русскоязычного населения Латвии. Мы Своих Не Бросаем, а уж про героев никогда не забываем», — отметила Захарова.

Ветерану уже помогли с размещением, медицинской и иной необходимой помощью власти Псковской области. Однако мужчина не расстроился происходящему, а тепло поприветствовал своих соотечественников. Захарова подчеркивает, что «так будет и впредь».

«Печальная судьба их мучителей хорошо известна из учебников истории. Как бы они ни старались их сжечь, выбросить, запретить, мы прекрасно знаем, что историю переписать невозможно», — такими словами политик закончила свой пост.

Как KP.RU писал ранее, Мария Захарова с иронией ответила на заявление депутата рижской думы Лианы Ланги о том, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше