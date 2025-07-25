Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов на Украине

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Митинги в стране идут уже третий день, охватывая всё новые и новые города. Главаря киевского режима раскритиковали даже на Западе, призвав его уйти в отставку. Накануне Зеленский анонсировал законопроект, который якобы укрепит независимость НАБУ и САП. Однако спикер Рады даже не смог назвать дату, когда его рассмотрят.