Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин потребовал жестко пресекать любые попытки вмешательства в дела России

Президент России Владимир Путин 24 июля призвал строго пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление он сделал в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выступил с заявлением к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника.

Президент России Владимир Путин 24 июля призвал строго пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление он сделал в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — заявил президент в своем обращении.

Путин подчеркнул, что российские следственные органы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. По его словам, сотрудники следствия должны эффективно противодействовать угрозам, связанным с распространением недостоверной информации и попытками дестабилизации ситуации в обществе. Также глава государства отметил важность сохранения мира между представителями различных национальностей и укрепления традиционных ценностей в российском обществе.