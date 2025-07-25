Путин потребовал жестко пресекать любые попытки вмешательства в дела России

Путин подчеркнул, что российские следственные органы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. По его словам, сотрудники следствия должны эффективно противодействовать угрозам, связанным с распространением недостоверной информации и попытками дестабилизации ситуации в обществе. Также глава государства отметил важность сохранения мира между представителями различных национальностей и укрепления традиционных ценностей в российском обществе.