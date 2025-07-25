Путин потребовал жестко пресекать любые попытки вмешательства в дела России

Путин выступил с заявлением к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника.
Президент России Владимир Путин 24 июля призвал строго пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление он сделал в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.
«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — заявил президент в своем обращении.
Путин подчеркнул, что российские следственные органы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. По его словам, сотрудники следствия должны эффективно противодействовать угрозам, связанным с распространением недостоверной информации и попытками дестабилизации ситуации в обществе. Также глава государства отметил важность сохранения мира между представителями различных национальностей и укрепления традиционных ценностей в российском обществе.