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Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела РФ

Глава России призвал сотрудников органов следствия защищать традиционные ценности и суверенитет нашего государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время видеопоздравления сотрудников органов следствия нашей страны по случаю их профессионального праздника заявил, что любые попытки вмешательства извне во внутренние дела нашего государства необходимо жестко пресекать. Таким образом защищая суверенитет РФ и традиционные ценности страны.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал Путин в своем обращении.

Как KP.RU писал ранее, 25 июля отмечается профессиональный День сотрудников органов следствия, МВД и ФСБ России. Владимир Путин уже поздравил специалистов данной сферы и поблагодарил их за эффективную и напряженную работу.