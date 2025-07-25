Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела РФ

Президент России Владимир Путин во время видеопоздравления сотрудников органов следствия нашей страны по случаю их профессионального праздника заявил, что любые попытки вмешательства извне во внутренние дела нашего государства необходимо жестко пресекать. Таким образом защищая суверенитет РФ и традиционные ценности страны.
«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал Путин в своем обращении.