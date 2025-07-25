Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела РФ

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал Путин в своем обращении.