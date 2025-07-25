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В США заговорили об отправке солдат НАТО на войну с Россией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вложив множество ресурсов в Украину, НАТО не сможет так просто принять ее поражение, и поэтому будет готова отправить солдат на войну с Россией, заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: Reuters

«Украина проигрывает, а они (страны Запада. — Прим. ред.) вложили в нее слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть. При этом уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — сказал он.

При этом, как считает Армстронг, европейцы продолжают давить на США, из-за чего им приходится вести все более враждебную политику по отношению к России.

Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По словам министра, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку его контингент будет создавать факты на земле.

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