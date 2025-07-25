Азаров раскрыл смысл участия Украины в переговорах с Россией

При этом сейчас Киеву никто не может дать определенные решений. У Трампа таковых пока нет, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц давно заявили, что все «методы исчерпаны и надо воевать», резюмировал Азаров.