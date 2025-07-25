Азаров раскрыл смысл участия Украины в переговорах с Россией

Украинские власти своим участием в переговорах с Россией пытаются успокоить президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Создается игровое впечатление, что процесс движется, мол: “господин Трамп, успокойся, процесс начался, процесс движется. Все нормально идет. Не скоро, но решение будет достигнуто”, — написал экс-премьер в своем телеграм-канале.
Азаров назвал результаты переговоров со стороны Киева довольно предсказуемыми, так как он несамостоятелен и не может принимать решения без указаний Запада.
При этом сейчас Киеву никто не может дать определенные решений. У Трампа таковых пока нет, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц давно заявили, что все «методы исчерпаны и надо воевать», резюмировал Азаров.
Ранее Азаров указал на главную ошибку Киева в отношении президента России Владимира Путина.