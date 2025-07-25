Дмитрий Песков, глава пресс-службы Президента Владимира Путина, прокомментировал расширение зон безопасности на российско-украинской границе. Его слова приводят РИА Новости.
«То, что они пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию — это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон…», — процитировали Дмитрия Пескова на РИА Новости.
Пресс-секретарь добавил, что большое значение имеет и ликвидация инфраструктуры боевиков ВСУ, которую продолжают осуществлять солдаты Вооруженных сил РФ.
Стоит отметить, что об «оказании влияния на российскую территорию» ранее говорил и глава дипкорпуса Германии Йоханн Вадефуль. По словам функционера, это станет новой тактикой ведения боевых действий киевских радикалов.
Тем не менее российские военнослужащие продолжают устранять исходящую от украинских неонацистов угрозу и создавать буферные участки на линии фронта. Ранее аналитик Андрей Марочко рассказал о новых успехах ВС России на Харьковском направлении.