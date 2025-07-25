«Молодой диктатор»: На Западе поставили крест на пути Молдавии в ЕС из-за истерик Санду

Напомним, что скоро в Молдавии состоятся выборы в парламент. Санду прекрасно понимает, что и в президентское кресло она втиснулась «со скрипом», поэтому новые выборы станут для неё ещё одним испытанием. Ранее в Госдуме заявили, что молдавский политик готовится к процессу, зачищая политическое поле. К примеру, в стране разгоняют митинги, закрывают телеканалы и держат под замком тех, кто не угоден власти. Например, главу Гагаузии Евгению Гуцул, которой недавно продлили арест ещё на 30 дней.