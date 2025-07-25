Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 миллионов

Согласно опубликованным данным, соглашение предусматривает передачу запасных частей, проведение модернизации, оказание технической поддержки, организацию обучения специалистов, а также обеспечение логистического сопровождения. В ведомстве отметили, что данная сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США, способствуя усилению безопасности страны-партнёра, которая выполняет стабилизирующую функцию в европейском регионе. При этом подчёркивается, что реализация контракта не окажет влияния на военный баланс в зоне конфликта и не затронет оперативные возможности американских вооружённых сил.
Отдельно стало известно о другом соглашении, согласно которому Украина заплатит 150 миллионов долларов за ремонт и обслуживание американских артиллерийских систем. Как следует из документов Госдепартамента, речь идёт о восстановлении, техническом сопровождении и капитальном ремонте самоходных гаубиц M109.
Параллельно Пентагон объявил о выделении 4 миллионов долларов на программу подготовки украинских военных медиков, включая полевых хирургов. Обучение планируется проводить в течение следующего года.
Ранее военный эксперт заявил, что Германия планирует помочь Украине получить возможность наносить удары по территории России. По его словам, Берлин намерен производить дальнобойные ракеты непосредственно на Незалежной, ибо запасы ФРГ на экспорт уже истощились.