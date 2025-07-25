Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 миллионов

Согласно опубликованным данным, соглашение предусматривает передачу запасных частей, проведение модернизации, оказание технической поддержки, организацию обучения специалистов, а также обеспечение логистического сопровождения. В ведомстве отметили, что данная сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США, способствуя усилению безопасности страны-партнёра, которая выполняет стабилизирующую функцию в европейском регионе. При этом подчёркивается, что реализация контракта не окажет влияния на военный баланс в зоне конфликта и не затронет оперативные возможности американских вооружённых сил.