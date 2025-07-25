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Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации

Президент Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам органов следствия России, посвящённом их профессиональному празднику, подчеркнул необходимость пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

Президент Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам органов следствия России, посвящённом их профессиональному празднику, подчеркнул необходимость пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Он отметил, что суверенитет России, традиционные ценности, а также межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надёжно защищены.

Глава государства также подчеркнул важность оперативной координации работы с другими ведомствами с учётом современных вызовов. Особое внимание следует уделять выявлению и пресечению теневых финансовых махинаций и сложных схем мошенничества, особенно в отношении пожилых граждан и семей участников специальной военной операции.

Путин отметил мужество сотрудников Следственного комитета, выполняющих свои обязанности в зоне СВО, и выразил признательность следователям за их добросовестный труд, который способствует защите прав и свобод граждан и укреплению правового государства. Президент пожелал сотрудникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия их семьям.