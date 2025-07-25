Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации

Президент Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам органов следствия России, посвящённом их профессиональному празднику, подчеркнул необходимость пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Он отметил, что суверенитет России, традиционные ценности, а также межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надёжно защищены.