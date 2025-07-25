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«Поощрение террора»: Нетаньяху впал в бешенство из-за решения Макрона признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение Парижа признать Палестину как государство. В соцсети X он обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в «поощрении террора».

Источник: Life.ru

«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после массового убийства 7 октября. Такой шаг поощряет террор и создает риск появления ещё одного иранского ставленника, как это произошло с Газой», — написал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что образование палестинского государства в нынешних обстоятельствах не означает движение к мирному сосуществованию. Он подчеркнул, что цель палестинских организаций — «не соседство с Израилем, а его устранение».

Напомним, Эмманюэль Макрон ранее сообщил о решении официально признать Палестину в качестве самостоятельного государства. По его словам, соответствующее заявление прозвучит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Французский президент уверен, что при условии демилитаризации ХАМАС и признания Израиля, Палестина сможет участвовать в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке.

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